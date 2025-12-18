准备好尽情挥洒汗水了吗？Nike Pro Dri-FIT 女子速干长袖紧身训练上衣的衣身两侧和衣袖内侧融入提花面料，可导湿速干，助你保持干爽。紧身贴合版型，可随身体动作自如伸展，助你自信满满，全力以赴。

