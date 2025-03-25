Nike Pro 系列旨在助你自信突破极限，迎战训练的不同阶段。Nike Pro Dri-FIT 男子速干紧身长袖训练上衣采用紧身版型，触感顺滑且富有弹性，是高强度运动和活动的理想之选。背面下摆加长设计，无论是否掖入下装，皆可畅享舒适穿着感受。

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