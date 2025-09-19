 
Nike Pro Dri-FIT 男子速干训练紧身裤 - 黑/白色

Nike Pro

Dri-FIT 男子速干训练紧身裤

Nike Pro 系列助你从容迎战训练的不同阶段，自信突破个人记录。Nike Pro Dri-FIT 男子速干训练紧身裤采用紧身版型，触感顺滑且富有弹性，助你轻松驾驭不同挚爱运动和活动。


  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： FB7953-010

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽、舒适和专注
  • 弹性针织面料舒适贴身，助你在不同训练和活动中畅动自如
  • 弹性腰部设计，舒适贴合
  • 侧边口袋设计，便于存放钥匙和卡片等小物件

产品细节

  • 面料：90% 聚酯纤维/10% 氨纶。网眼布：92% 聚酯纤维/8% 氨纶
  • 可机洗
