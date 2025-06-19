Nike Pro Elite 2.0
防晒速干篮球训练护臂（1 只）
¥89¥11925% 折让
Nike Pro Elite 2.0 防晒速干篮球训练护臂（1 只）采用速干技术，营造干爽专注的运动体验，贴合设计助力实现出众比赛表现。流线设计赋予自然流畅的运动体验，制霸比赛。
- 显示颜色： 白色/黑/黑
- 款式： AC4183-127
Nike Pro Elite 2.0
¥89¥11925% 折让
基本装备，场上佳选
Nike Pro Elite 2.0 防晒速干篮球训练护臂（1 只）采用速干技术，营造干爽专注的运动体验，贴合设计助力实现出众比赛表现。流线设计赋予自然流畅的运动体验，制霸比赛。
其他细节
- Dri-FIT 技术帮助保持干爽舒适，缔造心无旁骛的运动体验
- 护臂为其覆盖肌肤提供 UVA 和 UVB 保护
- 平缝结构，舒适亲肤
产品细节
- UPF 40+
- 材料：80% 聚酯纤维/15% 氨纶/5% 硅胶
- 可机洗
- 显示颜色： 白色/黑/黑
- 款式： AC4183-127
请注意：
该产品能为被产品覆盖的皮肤部分提供 UVA 和 UVB 防晒保护。若要获取出色防晒保护，建议使用优质防晒霜
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。