Nike Pro Flex Vent Max
男子冬季款薄绒里料训练夹克
Nike Pro Flex Vent Max 男子冬季款薄绒里料训练夹克是一款叠搭佳选，助你轻松应对寒冷天气。采用轻盈弹性面料，无论何时何地，皆可助你发挥出色运动表现。结合匠心剪裁，便于内搭其他衣物。
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： DQ6594-010
Nike Pro Flex Vent Max 男子冬季款薄绒里料训练夹克是一款叠搭佳选，助你轻松应对寒冷天气。采用轻盈弹性面料，无论何时何地，皆可助你发挥出色运动表现。结合匠心剪裁，便于内搭其他衣物。
其他细节
- 弹性梭织面料结合内里轻微加绒设计，助你畅享温暖舒适，自如畅动
- 腋下刺绣孔眼设计，促进空气流通，有助身体保持舒爽
- 风帽背面设有抽绳栓扣，可供自主调节包覆效果
- 正面口袋，便于轻松储物
- 手臂处配有拉链口袋，可供存放钥匙或卡片
产品细节
- 弹性包边袖口
- 面料：92% 聚酯纤维/8% 氨纶。网眼布：100% 聚酯纤维
- 可机洗
