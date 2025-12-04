 
Nike Pro Flex Vent Max 男子冬季款薄绒里料训练夹克 - 黑/白色

Nike Pro Flex Vent Max

男子冬季款薄绒里料训练夹克

10% 折让

Nike Pro Flex Vent Max 男子冬季款薄绒里料训练夹克是一款叠搭佳选，助你轻松应对寒冷天气。采用轻盈弹性面料，无论何时何地，皆可助你发挥出色运动表现。结合匠心剪裁，便于内搭其他衣物。


  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： DQ6594-010

其他细节

  • 弹性梭织面料结合内里轻微加绒设计，助你畅享温暖舒适，自如畅动
  • 腋下刺绣孔眼设计，促进空气流通，有助身体保持舒爽
  • 风帽背面设有抽绳栓扣，可供自主调节包覆效果
  • 正面口袋，便于轻松储物
  • 手臂处配有拉链口袋，可供存放钥匙或卡片

产品细节

  • 弹性包边袖口
  • 面料：92% 聚酯纤维/8% 氨纶。网眼布：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    特别提醒：如产品采用了加绒设计（内里经起绒工艺处理），基于该工艺的特殊性，可能存在浮毛掉落的现象，建议在初次穿着前进行清洗。如有介意，请谨慎选购。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。