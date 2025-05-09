Nike Pro Leak Protection: Period

¥69 ¥99 30% 折让

有了 Nike Pro Leak Protection: Period 大童（女孩）速干训练内裤（1 条），生理期也能坚持训练。该内裤采用纤薄衬里，有助防止渗漏，让你随时随地畅动无负担。穿着舒适贴合，匠心剪裁可提升包覆效果。

保持活力 顺滑弹性内裤采用利落设计，助你舒适畅动。纤薄衬里可支撑 3ml 的液体吸附，搭配棉条、卫生巾或月事杯穿着时，有助防止渗漏，缔造心无旁骛的畅玩体验。 干爽体验 Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽舒适。 尽情畅玩，轻松洗涤 护理方式与常规训练衣物相同。与同色系衣物一起机洗，洗完后立即取出晾晒，切忌在浸湿后留置于洗衣机内。