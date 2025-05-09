 

Nike Pro Leak Protection: Period

大童（女孩）速干训练内裤（1 条）

¥69¥9930% 折让

有了 Nike Pro Leak Protection: Period 大童（女孩）速干训练内裤（1 条），生理期也能坚持训练。该内裤采用纤薄衬里，有助防止渗漏，让你随时随地畅动无负担。穿着舒适贴合，匠心剪裁可提升包覆效果。


  • 显示颜色： 土褐/白色
  • 款式： FZ1530-227

Nike Pro Leak Protection: Period

¥69¥9930% 折让

有了 Nike Pro Leak Protection: Period 大童（女孩）速干训练内裤（1 条），生理期也能坚持训练。该内裤采用纤薄衬里，有助防止渗漏，让你随时随地畅动无负担。穿着舒适贴合，匠心剪裁可提升包覆效果。

保持活力

顺滑弹性内裤采用利落设计，助你舒适畅动。纤薄衬里可支撑 3ml 的液体吸附，搭配棉条、卫生巾或月事杯穿着时，有助防止渗漏，缔造心无旁骛的畅玩体验。

干爽体验

Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽舒适。

尽情畅玩，轻松洗涤

护理方式与常规训练衣物相同。与同色系衣物一起机洗，洗完后立即取出晾晒，切忌在浸湿后留置于洗衣机内。

产品细节

  • 面料：72% 聚酯纤维/28% 氨纶。腋/胯下拼接里料：66% 聚酯纤维/34% 氨纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 土褐/白色
  • 款式： FZ1530-227

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

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