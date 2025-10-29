 
Nike Pro Octa Therma-FIT ADV 男子训练夹克 - 黑/白色

Nike Pro Octa

Therma-FIT ADV 男子训练夹克

12% 折让

别让寒冷阻碍你的训练。Nike Pro Octa Therma-FIT ADV 男子训练夹克采用轻盈 Octa 里料拼接，塑就出众的保暖性能。搭配弹性面料，无论是去健身房的路上还是户外训练，皆可助你畅享舒适。


  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： HV3798-010

Nike Pro Octa

12% 折让

别让寒冷阻碍你的训练。Nike Pro Octa Therma-FIT ADV 男子训练夹克采用轻盈 Octa 里料拼接，塑就出众的保暖性能。搭配弹性面料，无论是去健身房的路上还是户外训练，皆可助你畅享舒适。

保暖技术

Nike Therma-FIT ADV 技术将 Therma-FIT 面料的保暖性能与先进的工程设计融为一体，帮助在寒冷天气条件下保持温暖。

助力畅动

弹性梭织面料，带来自如运动体验。

其他细节

  • 立体剪裁衣袖搭配缝褶细节，塑就专属贴合感，提升灵活性
  • 衣袖采用加绒里料，柔软非凡

产品细节

  • 面料：94% 锦纶/6% 氨纶。里料：100% 聚酯纤维
  • 拉链插手口袋
  • 局部弹性袖口
  • 可机洗
  •  
  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： HV3798-010

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。