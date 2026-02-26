 
Nike Pro Par 软顶高尔夫训练运动帽 - 白色/煤黑

Nike Pro

Par 软顶高尔夫训练运动帽

11% 折让
白色/煤黑
黑/煤黑

Nike Pro Par 软顶高尔夫训练运动帽采用软顶高帽冠和后侧按扣固定带设计，助你在球场内外保持舒爽。轻盈面料，助你在阳光明媚的炎热比赛中保持舒适。


  • 显示颜色： 白色/煤黑
  • 款式： IM9607-100

其他细节

Pro 运动帽采用高帽冠设计，彰显传统棒球风范

产品细节

  • 背面按扣式固定带
  • 软顶设计
  • 刺绣 Nike Golf 盾形贴片
  • 面料/前片里料：100% 棉。下帽檐/网眼布：100% 聚酯纤维  
  • 手洗
