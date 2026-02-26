Nike Pro
Par 软顶高尔夫训练运动帽
11% 折让
Nike Pro Par 软顶高尔夫训练运动帽采用软顶高帽冠和后侧按扣固定带设计，助你在球场内外保持舒爽。轻盈面料，助你在阳光明媚的炎热比赛中保持舒适。
- 显示颜色： 白色/煤黑
- 款式： IM9607-100
其他细节
Pro 运动帽采用高帽冠设计，彰显传统棒球风范
产品细节
- 背面按扣式固定带
- 软顶设计
- 刺绣 Nike Golf 盾形贴片
- 面料/前片里料：100% 棉。下帽檐/网眼布：100% 聚酯纤维
- 手洗
