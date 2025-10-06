Nike Pro Sculpt

¥319 ¥449 28% 折让

穿上 Nike Pro Sculpt 女子速干高腰口袋训练九分紧身裤，突破自我。该款九分紧身裤采用导湿速干面料，触感顺滑，让你在训练时舒适又有型。加宽弹性腰部设计，可在深蹲或负重训练时营造稳固感受。塑形不仅仅依靠锻炼，还关乎锻炼时的穿着。

专业风范 自信无畏，驾驭一切。Nike Pro 有紧身裤、上衣等多种单品任你挑选，助你升级衣橱格调，洋溢出众风采。 非凡细节 加宽提花弹性腰部舒适贴合，而不会产生紧勒感或束缚感，为核心部位提供有力支撑和塑形效果。优质面料顺滑非凡，为你的自拍照增色添彩。两侧大腿处设有口袋，在运动时可令手机触手可及，方便随时取用。 干爽体验 Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽、舒适和专注。