Nike Pro Sculpt
女子速干高腰口袋训练九分紧身裤
穿上 Nike Pro Sculpt 女子速干高腰口袋训练九分紧身裤，突破自我。该款九分紧身裤采用导湿速干面料，触感顺滑，让你在训练时舒适又有型。加宽弹性腰部设计，可在深蹲或负重训练时营造稳固感受。塑形不仅仅依靠锻炼，还关乎锻炼时的穿着。
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： FV7389-010
专业风范
自信无畏，驾驭一切。Nike Pro 有紧身裤、上衣等多种单品任你挑选，助你升级衣橱格调，洋溢出众风采。
非凡细节
加宽提花弹性腰部舒适贴合，而不会产生紧勒感或束缚感，为核心部位提供有力支撑和塑形效果。优质面料顺滑非凡，为你的自拍照增色添彩。两侧大腿处设有口袋，在运动时可令手机触手可及，方便随时取用。
干爽体验
Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽、舒适和专注。
产品细节
- 75% 聚酯纤维/25% 氨纶
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
