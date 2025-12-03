 
Nike Pro Sculpt 女子速干高腰口袋训练九分紧身裤 - 黑/白色

Nike Pro Sculpt

女子速干高腰口袋训练九分紧身裤

37% 折让

穿上 Nike Pro Sculpt 女子速干高腰口袋训练九分紧身裤，突破自我。该款九分紧身裤采用导湿速干面料，触感顺滑，让你在训练时舒适又有型。加宽弹性腰部设计，可在深蹲或负重训练时营造稳固感受。塑形不仅仅依靠锻炼，还关乎锻炼时的穿着。


  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： FV7389-010

专业风范

自信无畏，驾驭一切。Nike Pro 有紧身裤、上衣等多种单品任你挑选，助你升级衣橱格调，洋溢出众风采。

非凡细节

加宽提花弹性腰部舒适贴合，而不会产生紧勒感或束缚感，为核心部位提供有力支撑和塑形效果。优质面料顺滑非凡，为你的自拍照增色添彩。两侧大腿处设有口袋，在运动时可令手机触手可及，方便随时取用。

干爽体验

Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽、舒适和专注。

产品细节

  • 75% 聚酯纤维/25% 氨纶
  • 可机洗
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。