 
Nike Pro Sculpt Dri-FIT 女子速干高腰训练骑行短裤 - 浅深红/余烬红/白色

Nike Pro Sculpt

Dri-FIT 女子速干高腰训练骑行短裤

¥349
浅深红/余烬红/白色
黑/煤黑/白色

Nike Pro Sculpt Dri-FIT 女子速干高腰训练骑行短裤搭载导湿速干技术，助你全力以赴，彰显醒目风范。加宽腰部设计搭配裤腿利落拼接，提升造型格调。


  • 显示颜色： 浅深红/余烬红/白色
  • 款式： HV2367-633

Nike Pro Sculpt

¥349

Nike Pro Sculpt Dri-FIT 女子速干高腰训练骑行短裤搭载导湿速干技术，助你全力以赴，彰显醒目风范。加宽腰部设计搭配裤腿利落拼接，提升造型格调。

专业风范

自信无畏，驾驭一切。Nike Pro 有紧身裤、上衣等多种单品任你挑选，助你升级衣橱格调，洋溢出众风采。

非凡细节

加宽弹性腰部舒适贴合，有助减少紧勒感或束缚感，为核心部位提供有力支撑和塑形效果。优质面料顺滑非凡，为你的自拍照增色添彩。

尽情训练， 干爽体验

Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。

产品细节

  • 哑光腰部设计
  • 左髋饰有耐克勾标志
  • 面料：75% 聚酯纤维/25% 氨纶。拼接：73% 锦纶/27% 氨纶。腰头部分：89% 锦纶/11% 氨纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 浅深红/余烬红/白色
  • 款式： HV2367-633

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