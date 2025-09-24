Nike Pro Sculpt
Dri-FIT 女子速干高腰训练骑行短裤
20% 折让
Nike Pro Sculpt Dri-FIT 女子速干高腰训练骑行短裤搭载导湿速干技术，助你全力以赴，彰显醒目风范。加宽腰部设计搭配裤腿利落拼接，提升造型格调。
- 显示颜色： 浅深红/余烬红/白色
- 款式： HV2367-633
Nike Pro Sculpt
20% 折让
Nike Pro Sculpt Dri-FIT 女子速干高腰训练骑行短裤搭载导湿速干技术，助你全力以赴，彰显醒目风范。加宽腰部设计搭配裤腿利落拼接，提升造型格调。
专业风范
自信无畏，驾驭一切。Nike Pro 有紧身裤、上衣等多种单品任你挑选，助你升级衣橱格调，洋溢出众风采。
非凡细节
加宽弹性腰部舒适贴合，有助减少紧勒感或束缚感，为核心部位提供有力支撑和塑形效果。优质面料顺滑非凡，为你的自拍照增色添彩。
尽情训练， 干爽体验
Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。
产品细节
- 哑光腰部设计
- 左髋饰有耐克勾标志
- 面料：75% 聚酯纤维/25% 氨纶。拼接：73% 锦纶/27% 氨纶。腰头部分：89% 锦纶/11% 氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 浅深红/余烬红/白色
- 款式： HV2367-633
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。