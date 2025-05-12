Nike Pro Swoosh
大童（女孩）速干不对称训练运动内衣
¥159¥22930% 折让
准备好全力以赴了吗？ 我们已为你准备周全。 Nike Pro Swoosh 大童（女孩）速干不对称训练运动内衣采用贴合设计，塑就出众支撑效果，无论是体育课还是球队训练，皆可轻松驾驭。 顺滑弹性面料可导湿速干，缔造心无旁骛的运动体验。
- 显示颜色： 黑/浅柠檬黄
- 款式： HJ4250-010
Nike Pro Swoosh
¥159¥22930% 折让
准备好全力以赴了吗？ 我们已为你准备周全。 Nike Pro Swoosh 大童（女孩）速干不对称训练运动内衣采用贴合设计，塑就出众支撑效果，无论是体育课还是球队训练，皆可轻松驾驭。 顺滑弹性面料可导湿速干，缔造心无旁骛的运动体验。
干爽体验
Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。
舒适包覆
运动内衣正面采用双层面料，柔软顺滑，缔造舒适包覆体验。
舒适非凡
柔软轻盈面料弹性适中，舒适包覆身体。 弹力胸带舒适贴合，不对称设计别有意趣。
产品细节
- 面料/里料：82% 聚酯纤维/18% 氨纶。 松紧带：59% 锦纶/27% 聚酯纤维/14% 氨纶
- 中强度支撑
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/浅柠檬黄
- 款式： HJ4250-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。