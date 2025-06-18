 

Nike Pro Swoosh

大童（女孩）速干不对称训练运动内衣

¥229

准备好全力以赴了吗？ 我们已为你准备周全。 Nike Pro Swoosh 大童（女孩）速干不对称训练运动内衣采用贴合设计，塑就出众支撑效果，无论是体育课还是球队训练，皆可轻松驾驭。 顺滑弹性面料可导湿速干，缔造心无旁骛的运动体验。


  • 显示颜色： 黑/浅柠檬黄
  • 款式： HJ4250-010

Nike Pro Swoosh

¥229

准备好全力以赴了吗？ 我们已为你准备周全。 Nike Pro Swoosh 大童（女孩）速干不对称训练运动内衣采用贴合设计，塑就出众支撑效果，无论是体育课还是球队训练，皆可轻松驾驭。 顺滑弹性面料可导湿速干，缔造心无旁骛的运动体验。

干爽体验

Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。

舒适包覆

运动内衣正面采用双层面料，柔软顺滑，缔造舒适包覆体验。

舒适非凡

柔软轻盈面料弹性适中，舒适包覆身体。 弹力胸带舒适贴合，不对称设计别有意趣。

产品细节

  • 面料/里料：82% 聚酯纤维/18% 氨纶。 松紧带：59% 锦纶/27% 聚酯纤维/14% 氨纶
  • 中强度支撑
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/浅柠檬黄
  • 款式： HJ4250-010

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

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退换货政策例外情况

更多信息

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