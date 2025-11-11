 
Nike Pro Therma-FIT 女子加绒训练连帽衫 - 甜菜红/白色

¥649
甜菜红/白色
黑/白色

Nike Pro Therma-FIT 女子加绒训练连帽衫采用超宽松版型，搭载保暖技术，无论是热身还是训练，皆可轻松驾驭。 柔软弹性面料，表面触感顺滑，内里柔软加绒，缔造舒适穿着感受。 硅胶抽绳头，便于收纳部分型号耳机。


Nike Pro

Nike Pro Therma-FIT 女子加绒训练连帽衫采用超宽松版型，搭载保暖技术，无论是热身还是训练，皆可轻松驾驭。 柔软弹性面料，表面触感顺滑，内里柔软加绒，缔造舒适穿着感受。 硅胶抽绳头，便于收纳部分型号耳机。

专业风范

自信无畏，驾驭一切。 Nike Pro 有紧身裤、上衣等多种单品任你挑选，助你升级衣橱格调，洋溢出众风采。

御寒保暖

Nike Therma-FIT 技术具备出众的保暖性能，帮助在气温较低时保持温暖。

非凡细节

后身融入 NIKE PRO 松紧带，设计灵感源自运动服，造就出众格调。 抽绳采用别致设计，两端配有硅胶头，可供收纳部分型号耳机。

产品细节

  • 左袖饰有耐克勾标志
  • 胸部饰有 NIKE PRO 品牌标志
  • 袖口搭配拇指孔设计
  • 面料：91% 聚酯纤维/9% 氨纶。 连帽里料：75% 聚酯纤维/13% 棉/12% 粘纤
  • 可机洗
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    特别提醒：如产品采用了加绒设计（内里经起绒工艺处理），基于该工艺的特殊性，可能存在浮毛掉落的现象，建议在初次穿着前进行清洗。如有介意，请谨慎选购。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。