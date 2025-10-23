Nike Pro Therma-FIT
男子加绒保暖全长拉链开襟长袖训练上衣
30% 折让
售罄：
此配色当前无货
无论在训练前后还是训练中，Nike Pro Therma-FIT 男子加绒全长拉链开襟长袖训练上衣，皆可助你抵御寒冷天气。采用含有再生聚酯纤维的加绒面料，有助锁住热量，助你畅享温暖。
- 显示颜色： 黑/黑/铁灰
- 款式： DM5941-010
Nike Pro Therma-FIT
30% 折让
保暖出众，冷天佳选
无论在训练前后还是训练中，Nike Pro Therma-FIT 男子加绒全长拉链开襟长袖训练上衣，皆可助你抵御寒冷天气。采用含有再生聚酯纤维的加绒面料，有助锁住热量，助你畅享温暖。
出众包覆，无惧寒冷
立领设计经强化处理，具有出众耐穿性；加长后身下摆，在运动时带来出色包覆效果。
温暖舒适
Nike Therma-FIT 技术具备出众的保暖性能，帮助在气温较低时保持温暖。
便携储物
拉链口袋提供安全储物空间，可供随身收纳物品。
产品细节
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/黑/铁灰
- 款式： DM5941-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。