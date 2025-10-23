 
Nike Pro Therma-FIT 男子加绒保暖全长拉链开襟长袖训练上衣 - 黑/黑/铁灰

Nike Pro Therma-FIT

男子加绒保暖全长拉链开襟长袖训练上衣

30% 折让

售罄：

此配色当前无货

无论在训练前后还是训练中，Nike Pro Therma-FIT 男子加绒全长拉链开襟长袖训练上衣，皆可助你抵御寒冷天气。采用含有再生聚酯纤维的加绒面料，有助锁住热量，助你畅享温暖。


  • 显示颜色： 黑/黑/铁灰
  • 款式： DM5941-010

保暖出众，冷天佳选

出众包覆，无惧寒冷

立领设计经强化处理，具有出众耐穿性；加长后身下摆，在运动时带来出色包覆效果。

温暖舒适

Nike Therma-FIT 技术具备出众的保暖性能，帮助在气温较低时保持温暖。

便携储物

拉链口袋提供安全储物空间，可供随身收纳物品。

产品细节

  • 100% 聚酯纤维
  • 可机洗
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    特别提醒：如产品采用了加绒设计（内里经起绒工艺处理），基于该工艺的特殊性，可能存在浮毛掉落的现象，建议在初次穿着前进行清洗。如有介意，请谨慎选购。

