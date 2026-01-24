 
Nike Pro Training Dri-FIT 男子速干短袖训练上衣 - 黑/白色

Nike Pro Training

Dri-FIT 男子速干短袖训练上衣

28% 折让

Nike Pro Training Dri-FIT 男子速干短袖训练上衣采用顺滑针织面料，结合 Dri-FIT 导湿速干技术，助你畅享自在训练体验。加长弧形后摆，为严苛训练提供所需包覆效果。


  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： HV0410-010

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽、舒适和专注
  • 加长后身下摆，提升包覆效果
  • 后身和侧边采用网眼拼接设计，提升透气性，打造舒爽的训练体验
  • 罗纹衣领搭配利落后领内里镶边，提升耐穿性

产品细节

  • 100% 聚酯纤维
  • 可机洗
