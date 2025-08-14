Nike Pro Training
Dri-FIT 男子速干训练短裤
20% 折让
Nike Pro Training Dri-FIT 男子速干训练短裤触感顺滑且富有弹性，结合 Dri-FIT 导湿速干技术，缔造心无旁骛的训练体验。
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： HV0412-010
Nike Pro Training
20% 折让
Nike Pro Training Dri-FIT 男子速干训练短裤触感顺滑且富有弹性，结合 Dri-FIT 导湿速干技术，缔造心无旁骛的训练体验。
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 侧边拉链口袋，搭配右侧口袋中的内置小口袋，便于收纳随身物品
- 弹性腰部搭配内置抽绳，稳固贴合
- 透气网眼布胯下拼接设计，提升透气性，营造自然运动体验
- 背面上部采用网眼拼接设计，提升透气性，打造清爽舒适的训练体验
产品细节
- 面料：89% 聚酯纤维/11% 氨纶。 口袋：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： HV0412-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。