 
Nike Pro Training Dri-FIT 男子速干训练长裤 - 黑/白色

Nike Pro Training

Dri-FIT 男子速干训练长裤

23% 折让

穿上 Nike Pro Training Dri-FIT 男子速干训练长裤，畅动自如，专注训练。采用弹性面料，结合 Dri-FIT 导湿速干技术，助你畅享心无旁骛的训练体验。


  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： HV0425-010

Nike Pro Training

23% 折让

穿上 Nike Pro Training Dri-FIT 男子速干训练长裤，畅动自如，专注训练。采用弹性面料，结合 Dri-FIT 导湿速干技术，助你畅享心无旁骛的训练体验。

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽、舒适和专注
  • 轻盈四向弹性梭织面料，可随行而动
  • 拉链口袋，提供安全的储物空间
  • 膝盖部位采用专属贴合设计，可在你进行深蹲、弓箭步和弯腰时有助减少缩皱

产品细节

  • 弹性腰部搭配抽绳
  • 面料：89% 聚酯纤维/11% 氨纶。口袋：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： HV0425-010

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。