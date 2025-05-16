 

Nike Pro Vent Max

男子冬季款训练薄绒长裤

¥629¥74916% 折让

穿上 Nike Pro Vent Max 男子冬季款训练薄绒长裤，随时开启训练计划。该长裤舒适灵活，助你在进行弓步、深蹲或蹲举运动时保持舒爽。内里轻微加绒，为你营造舒适温暖体验。


  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： DQ6592-010

Nike Pro Vent Max

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穿上 Nike Pro Vent Max 男子冬季款训练薄绒长裤，随时开启训练计划。该长裤舒适灵活，助你在进行弓步、深蹲或蹲举运动时保持舒爽。内里轻微加绒，为你营造舒适温暖体验。

其他细节

  • 弹性梭织面料结合内里轻微加绒设计，助你畅享温暖舒适
  • 胯下拼接结合透气孔眼设计，帮助保持空气流通
  • 裤脚搭配抽绳，可供自主调节贴合度

产品细节

  • 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受
  • 锥形剪裁
  • 侧边口袋
  • 面料：92% 聚酯纤维/8% 氨纶。网眼布：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： DQ6592-010

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