Nike Pro Vent Max
男子冬季款训练薄绒长裤
14% 折让
穿上 Nike Pro Vent Max 男子冬季款训练薄绒长裤，随时开启训练计划。该长裤舒适灵活，助你在进行弓步、深蹲或蹲举运动时保持舒爽。内里轻微加绒，为你营造舒适温暖体验。
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： DQ6592-010
其他细节
- 弹性梭织面料结合内里轻微加绒设计，助你畅享温暖舒适
- 胯下拼接结合透气孔眼设计，帮助保持空气流通
- 裤脚搭配抽绳，可供自主调节贴合度
产品细节
- 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受
- 锥形剪裁
- 侧边口袋
- 面料：92% 聚酯纤维/8% 氨纶。网眼布：100% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
