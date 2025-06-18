Nike Pro Vent Max 耐克灵蛇迎新系列
男子薄绒训练夹克
¥949
灵动应万变，新年有得盘。Nike Pro Vent Max 耐克灵蛇迎新系列男子薄绒训练夹克是一款叠搭佳选，助你发挥出色运动表现。
- 显示颜色： 帆白
- 款式： IB5492-133
Nike Pro Vent Max 耐克灵蛇迎新系列
¥949
灵动应万变，新年有得盘。Nike Pro Vent Max 耐克灵蛇迎新系列男子薄绒训练夹克是一款叠搭佳选，助你发挥出色运动表现。
其他细节
- 弹性梭织面料内里轻微加绒，助你畅享温暖舒适
- 腋下孔眼设计，促进空气流通
- 风帽背面设有松紧抽绳和栓扣，可供自主调节包覆效果
产品细节
- 弹性包边袖口
- 三个口袋
- 面料：92% 聚酯纤维/8% 氨纶。 网眼布：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 帆白
- 款式： IB5492-133
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。