 

Nike Pro Vent Max 耐克灵蛇迎新系列

男子薄绒训练夹克

¥799¥94915% 折让

灵动应万变，新年有得盘。Nike Pro Vent Max 耐克灵蛇迎新系列男子薄绒训练夹克是一款叠搭佳选，助你发挥出色运动表现。


  • 显示颜色： 帆白
  • 款式： IB5492-133

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其他细节

  • 弹性梭织面料内里轻微加绒，助你畅享温暖舒适
  • 腋下孔眼设计，促进空气流通
  • 风帽背面设有松紧抽绳和栓扣，可供自主调节包覆效果

产品细节

  • 弹性包边袖口
  • 三个口袋
  • 面料：92% 聚酯纤维/8% 氨纶。 网眼布：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 帆白
  • 款式： IB5492-133

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