此产品不参加网站促销活动和折扣优惠活动。

Nike Project F.R.O.G. 男子热成像图案毛衣采用宽松版型，巧搭 1/4 拉链开襟设计，且带有弹性。另点缀热成像图案，展现野性风格，极具视觉冲击力。


产品细节

  • 大身整体成分：64% 聚酯纤维/34% 粘纤/2% 其他纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 透明粉/日晷黄/浅柠檬黄
  • 款式： HV1412-645

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。