Nike Project F.R.O.G.
男子降落伞长裤
¥999
Nike Project F.R.O.G. 男子降落伞长裤采用阔腿剪裁，膝盖处添加缝褶设计，塑就出众结构感。裤脚和腰部搭配松紧调节设计，打造专属贴合感。
- 显示颜色： 暗赤褐/浅柠檬黄/浅柠檬黄
- 款式： HJ3289-246
Nike Project F.R.O.G.
¥999
Nike Project F.R.O.G. 男子降落伞长裤采用阔腿剪裁，膝盖处添加缝褶设计，塑就出众结构感。裤脚和腰部搭配松紧调节设计，打造专属贴合感。
Project F.R.O.G.
打破平衡的复古配色组合，加上新颖的版型与面料，Project F.R.O.G. 让运动服装焕发全新活力。
实用细节
弧形拉链口袋与侧边插手口袋，便于安全收纳小物件。
产品细节
- 背面饰有 Project F.R.O.G. 硅胶图案
- 裤脚和腰部搭配松紧调节设计
- 按扣拉链门襟
- 面料：100% 锦纶。口袋：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 暗赤褐/浅柠檬黄/浅柠檬黄
- 款式： HJ3289-246
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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