 

Nike Project F.R.O.G.

男子降落伞长裤

¥999

Nike Project F.R.O.G. 男子降落伞长裤采用阔腿剪裁，膝盖处添加缝褶设计，塑就出众结构感。裤脚和腰部搭配松紧调节设计，打造专属贴合感。


  • 显示颜色： 暗赤褐/浅柠檬黄/浅柠檬黄
  • 款式： HJ3289-246

Nike Project F.R.O.G.

¥999

Nike Project F.R.O.G. 男子降落伞长裤采用阔腿剪裁，膝盖处添加缝褶设计，塑就出众结构感。裤脚和腰部搭配松紧调节设计，打造专属贴合感。

Project F.R.O.G.

打破平衡的复古配色组合，加上新颖的版型与面料，Project F.R.O.G. 让运动服装焕发全新活力。

实用细节

弧形拉链口袋与侧边插手口袋，便于安全收纳小物件。

产品细节

  • 背面饰有 Project F.R.O.G. 硅胶图案
  • 裤脚和腰部搭配松紧调节设计
  • 按扣拉链门襟
  • 面料：100% 锦纶。口袋：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 暗赤褐/浅柠檬黄/浅柠檬黄
  • 款式： HJ3289-246

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