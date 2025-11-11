 
Nike Project F.R.O.G. Transparent 男子工装长裤 - 杏茶色/透明粉/白色/透明粉

Nike Project F.R.O.G.

 Transparent 男子工装长裤

¥899

Nike Project F.R.O.G. Transparent 男子工装长裤采用宽松版型和轻盈不易撕裂梭织面料，彰显十足个性。裤管口搭配弹性抽绳，让造型灵活百搭，尽显运动鞋魅力。


  • 显示颜色： 杏茶色/透明粉/白色/透明粉
  • 款式： HV0908-297

Nike Project F.R.O.G.

¥899

Nike Project F.R.O.G. Transparent 男子工装长裤采用宽松版型和轻盈不易撕裂梭织面料，彰显十足个性。裤管口搭配弹性抽绳，让造型灵活百搭，尽显运动鞋魅力。

其他细节

  • 宽松版型，为臀部和大腿部位营造充裕活动空间
  • 弹性腰部搭配前开口抽绳，供你打造理想贴合感
  • 裤腿大号工装口袋搭配按扣设计

产品细节

  • 硅胶 Nike Project F.R.O.G. 品牌标志
  • 插手口袋
  • 面料：100% 锦纶。里料：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 杏茶色/透明粉/白色/透明粉
  • 款式： HV0908-297

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。