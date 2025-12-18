Nike Promina
女子步行运动鞋
30% 折让
穿上 Nike Promina 女子步行运动鞋，畅享舒适迈步体验。加厚泡绵中底结合外底前后凹槽设计，塑就出众缓震效果。
- 显示颜色： 黑/砂岩灰粉/黑紫/金属银灰
- 款式： FV6343-007
Nike Promina
30% 折让
穿上 Nike Promina 女子步行运动鞋，畅享舒适迈步体验。加厚泡绵中底结合外底前后凹槽设计，塑就出众缓震效果。
其他细节
- 舒适缓震
- 稳定出众
- 柔韧灵活
产品细节
- 柔软泡绵鞋口
- 前足和足弓部位采用加宽设计
- 耐穿外底纹路，铸就强劲抓地力
- 显示颜色： 黑/砂岩灰粉/黑紫/金属银灰
- 款式： FV6343-007
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。