穿上 Nike Promina 女子步行运动鞋，畅享舒适迈步体验。加厚泡绵中底结合外底前后凹槽设计，塑就出众缓震效果。


穿上 Nike Promina 女子步行运动鞋，畅享舒适迈步体验。加厚泡绵中底结合外底前后凹槽设计，塑就出众缓震效果。

其他细节

  • 舒适缓震
  • 稳定出众
  • 柔韧灵活

产品细节

  • 柔软泡绵鞋口
  • 前足和足弓部位采用加宽设计
  • 耐穿外底纹路，铸就强劲抓地力
  • 显示颜色： 黑/砂岩灰粉/黑紫/金属银灰
  • 款式： FV6343-007

