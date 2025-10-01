Nike Quest 6
女子柔软回弹公路跑步鞋
30% 折让
厚实泡绵中底，缓震舒适，助力日常畅跑。Nike Quest 6 女子公路跑步鞋专为不同水平的跑者匠心打造。但它并不是入门级单品。中足板带设计提供舒适支撑，缔造稳固脚感，助力攻克跑步征程。柔软泡绵中底带来缓震迈步体验。
- 显示颜色： 白色/白金色/黑
- 款式： FD6034-100
稳固贴合
中足板带与鞋带巧妙结合，鞋带系得越紧，双足越稳固。
柔软非凡，出众回弹
加高中底设计，为鞋款打造出众柔软度和回弹性能。
强劲抓地
橡胶外底铸就出众抓地力，紧抓路面。
产品细节
- 单鞋重量：约 247 克（女码 39 码）
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
