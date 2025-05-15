 

Nike Quest 6

女子柔软回弹公路跑步鞋

¥469¥59921% 折让

Nike Quest 6 女子公路跑步鞋专为不同水平的跑者匠心打造。但它并不是入门级单品。中足板带设计，提供舒适支撑，缔造稳固脚感，助力攻克跑步征程。柔软泡绵中底带来缓震迈步体验。


  • 显示颜色： 尘光子色/心灵蓝/山峰白/浅烟灰
  • 款式： FD6034-007

Nike Quest 6

¥469¥59921% 折让

Nike Quest 6 女子公路跑步鞋专为不同水平的跑者匠心打造。但它并不是入门级单品。中足板带设计，提供舒适支撑，缔造稳固脚感，助力攻克跑步征程。柔软泡绵中底带来缓震迈步体验。

其他细节

  • 中足板带与鞋带巧妙结合，鞋带系得越紧，双足越稳固
  • 加高中底设计，为鞋款带来出众柔软度和回弹性能
  • 橡胶外底铸就出众抓地力，紧抓路面

产品细节

  • 单鞋重量：约 247 克（女码 39 码）
  • 显示颜色： 尘光子色/心灵蓝/山峰白/浅烟灰
  • 款式： FD6034-007

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