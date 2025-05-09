Nike Quest 6
男子公路跑步鞋
¥599
Nike Quest 6 男子公路跑步鞋专为不同水平的跑者匠心打造。 但它并不是入门级单品。 中足板带设计，提供舒适支撑，缔造稳固脚感，助力攻克跑步征程。 柔软中底泡绵带来缓震迈步体验。
- 显示颜色： 黑/大学金/铁灰/白色
- 款式： HV3149-001
Nike Quest 6
¥599
Nike Quest 6 男子公路跑步鞋专为不同水平的跑者匠心打造。 但它并不是入门级单品。 中足板带设计，提供舒适支撑，缔造稳固脚感，助力攻克跑步征程。 柔软中底泡绵带来缓震迈步体验。
主要特色
- 中足板带与鞋带巧妙结合，鞋带系得越紧，双足越稳固。
- 加高中底设计，为鞋款带来出众柔软度和回弹性能。
- 橡胶外底铸就出众抓地力，紧抓路面。
产品细节
- 单鞋重量：约 295 克（男码 44 码）
- 显示颜色： 黑/大学金/铁灰/白色
- 款式： HV3149-001
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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