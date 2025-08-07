Rafa
Nike Dri-FIT ADV 纳达尔男子速干网球短裤
14% 折让
我们依据拉斐尔·纳达尔 (Rafael Nadal) 的运动解析和运动员反馈数据确定需要提升透气性和弹性的关键区域，匠心制成这款可导湿速干的 Rafa Nike Dri-FIT ADV 纳达尔男子速干网球短裤。此外，该短裤轻盈非凡，助你自如地削球和挥拍。
- 显示颜色： 浅军械蓝/深藏青
- 款式： DV2882-440
其他细节
- 与拉斐尔·纳达尔合作设计，版型、面料和设计细节专为实现赛场高水平表现打造
- Nike Dri-FIT ADV 技术将导湿速干面料与先进的工程设计融为一体，帮助保持干爽、舒适和专注
- 轻盈梭织面料弹力十足，让你在场上侧向移动时灵活自如
- 后腰下方和胯下拼接采用打孔设计，为高热区域带来出众透气性
产品细节
- 弹性腰部内设平整抽绳
- 纳达尔经典公牛标志
- 86% 聚酯纤维/14% 氨纶
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
