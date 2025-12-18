Nike React SFB Carbon
男子高性能户外训练鞋
30% 折让
Nike React SFB Carbon 男子高性能户外训练鞋是一款专为特殊操作人员和精英户外运动员打造的结实鞋款，具有出众耐穿性、支撑力和抓地力。全掌型碳纤维板，缔造非凡迈步体验；回弹响应的 Nike React 缓震配置让你在漫长征途中畅享舒适脚感。强力抓地底纹铸就出众抓地力，可驾驭不同场合，助你从容自信地执行任务或展开冒险。
- 显示颜色： 暗烟灰/黑/幻影灰白/君王
- 款式： CK9951-006
稳定抓地设计，助力从容迎战
稳定结构
Nike Flyplate 技术采用坚硬的碳纤维，缔造非凡迈步体验，同时可提供出色支撑，并且可有助减少足部在鞋内的滑动。
出色能量回馈，非凡舒适感受
Nike React 技术采用轻盈耐穿泡绵，铸就出众回弹的顺畅迈步体验。
出色抓地力
外底强力抓地橡胶底纹设计，提升高冲击区域的耐穿性，提供可驾驭野外和城市地面的出众抓地力。足弓处橡胶棱锥设计，在爬绳或挑战崎岖路况时提供额外抓附力。
加固设计，出色支撑
结实材料包覆中底，塑就出众贴合效果和稳定性。
其他细节
- 高磨损区域配有覆面，有效提升耐穿性
- 隐藏式耐用鞋带设计，有助减少干扰因素
产品细节
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
