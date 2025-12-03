Nike ReactX Rejuven8
男子拖鞋
29% 折让
让双足沉浸在放松之中。Nike ReactX Rejuven8 男子拖鞋采用质感柔软且出众回弹的 ReactX 泡绵，缔造备受青睐的舒适穿着体验，助你保持活力。
- 显示颜色： 黑/黑/黑
- 款式： HV4479-001
其他细节
- ReactX 泡绵为双足营造柔软出众、回弹缓震的舒适感受
- 橡胶外底，提供可驾驭湿滑地面的强劲抓地力
- 前足匠心设计，适合不同足形
产品细节
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
