要想精进不止，只管狂练就行；要想突飞猛进，那就穿上 Nike Reax 8 TR 女子训练鞋。无论是力量训练、有氧运动还是其他训练，出众回弹的泡绵都能助你燃爆实力，轻松应对挑战。即刻上脚，火力全开。

灵活柔韧的前足设计，可在平板支撑、弓箭步和其他训练动作中自如弯曲。

