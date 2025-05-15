Nike Recharge
水壶（700 毫升）
¥219
售罄：此配色当前无货
Nike Recharge 水壶（700 毫升）采用匠心设计，助你轻松补充水分。旋转式瓶盖，在训练升温时便于轻松饮水；匠心壶盖设计，密封效果出众。这款水壶采用符合人体工学的把手设计，可在多种场合轻松携带。
- 显示颜色： 煤黑/黑/白色
- 款式： DX7008-072
Nike Recharge
¥219
Nike Recharge 水壶（700 毫升）采用匠心设计，助你轻松补充水分。旋转式瓶盖，在训练升温时便于轻松饮水；匠心壶盖设计，密封效果出众。这款水壶采用符合人体工学的把手设计，可在多种场合轻松携带。
产品细节
- 成分：改性 PCT/PP/硅橡胶
- 不含双酚 A
- 不适合装热饮
- 使用前请先清洗
- 显示颜色： 煤黑/黑/白色
- 款式： DX7008-072
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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