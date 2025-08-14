Nike Reina EasyOn

¥559 ¥999 44% 折让

从孕期到产后，Nike Reina EasyOn 女子训练鞋助你轻松完成这场“耐力赛”。创新鞋垫可根据足型进行调整，无论是低强度运动、步行还是日常穿着，皆可助你轻松驾驭。无鞋带 EasyOn 穿脱系统搭配可下压后跟，方便穿脱，轻松打造出众贴合感。

宽裕空间，随行而动 鞋子有紧绷感？Nike My-Fit 鞋垫为脚趾提供充足的活动空间。翻折鞋垫底部，即可增加活动空间。 便于穿脱 Nike 无鞋带 EasyOn 穿脱系统结合可下压后跟，方便轻松穿脱鞋款，同时缔造舒适稳固的日常运动体验。 出众支撑 Flyknit 鞋面结合富有支撑力的中足底板设计，缔造稳定舒适感受，助你自信畅动。