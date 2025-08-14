 
Nike Reina EasyOn 孕妈舒适易穿脱女子训练鞋 - 黑/暗灰/白色

Nike Reina EasyOn

孕妈舒适易穿脱女子训练鞋

黑/暗灰/白色
淡象牙白/帆白/沙堆白
白色/白色/微黄绿

从孕期到产后，Nike Reina EasyOn 女子训练鞋助你轻松完成这场“耐力赛”。创新鞋垫可根据足型进行调整，无论是低强度运动、步行还是日常穿着，皆可助你轻松驾驭。无鞋带 EasyOn 穿脱系统搭配可下压后跟，方便穿脱，轻松打造出众贴合感。


  • 显示颜色： 黑/暗灰/白色
  • 款式： FN0345-001

宽裕空间，随行而动

鞋子有紧绷感？Nike My-Fit 鞋垫为脚趾提供充足的活动空间。翻折鞋垫底部，即可增加活动空间。

便于穿脱

Nike 无鞋带 EasyOn 穿脱系统结合可下压后跟，方便轻松穿脱鞋款，同时缔造舒适稳固的日常运动体验。

出众支撑

Flyknit 鞋面结合富有支撑力的中足底板设计，缔造稳定舒适感受，助你自信畅动。

产品细节

