Nike Reina EasyOn
孕妈舒适易穿脱女子训练鞋
44% 折让
从孕期到产后，Nike Reina EasyOn 女子训练鞋助你轻松完成这场“耐力赛”。创新鞋垫可根据足型进行调整，无论是低强度运动、步行还是日常穿着，皆可助你轻松驾驭。无鞋带 EasyOn 穿脱系统搭配可下压后跟，方便穿脱，轻松打造出众贴合感。
- 显示颜色： 黑/暗灰/白色
- 款式： FN0345-001
宽裕空间，随行而动
鞋子有紧绷感？Nike My-Fit 鞋垫为脚趾提供充足的活动空间。翻折鞋垫底部，即可增加活动空间。
便于穿脱
Nike 无鞋带 EasyOn 穿脱系统结合可下压后跟，方便轻松穿脱鞋款，同时缔造舒适稳固的日常运动体验。
出众支撑
Flyknit 鞋面结合富有支撑力的中足底板设计，缔造稳定舒适感受，助你自信畅动。
产品细节
