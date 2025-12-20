Nike Repel 大童（男孩）拒水运动夹克质感轻盈，令你无惧天气变化，自在畅动。拒水面料助你轻松应对细雨场景；翻领和弹性袖口设计，为运动风叠穿造型增添利落风范。

Nike Repel 大童（男孩）拒水运动夹克质感轻盈，令你无惧天气变化，自在畅动。拒水面料助你轻松应对细雨场景；翻领和弹性袖口设计，为运动风叠穿造型增添利落风范。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。