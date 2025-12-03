Nike
Repel 大童（男孩）拒水运动夹克
34% 折让
Nike Repel 大童（男孩）拒水运动夹克质感轻盈，令你无惧天气变化，自在畅动。拒水面料助你轻松应对细雨场景；翻领和弹性袖口设计，为运动风叠穿造型增添利落风范。
- 显示颜色： 黑
- 款式： IO0249-010
其他细节
拒水处理，有助于在潮湿天气中保持干爽
产品细节
- 面料：100% 锦纶。里料：100% 聚酯纤维
- 拒水面料
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
