Nike Repel 马年限定脱缰系列
新年款大童拒水夹克
¥499
Nike Repel 马年限定脱缰系列新年款大童拒水夹克采用梭织拒水面料，翻折衣领搭配按扣搭绊，让人倍感安心。正面和背面均饰有小飞马图案，旨在庆贺马年。
- 显示颜色： 黑/白色/黄色/红色
- 款式： IQ3937-010
其他细节
拒水处理，有助于在潮湿天气中保持干爽
产品细节
- 面料：100% 锦纶。里料：100% 聚酯纤维
- 可机洗
