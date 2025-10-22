Nike Repel Miler
男子拒水跑步夹克
18% 折让
Nike Repel Miler 男子拒水跑步夹克焕新升级，堪称跑步佳选单品。拒水梭织面料搭配风帽，助你从容应对潮湿天气。可收纳设计打造出众外观，彰显 Nike 经典风格。该产品采用 100% 再生聚酯纤维制成。
- 显示颜色： 土绿/土绿
- 款式： DD4747-364
出众百搭，无惧雨天
无惧雨天，一路畅跑
梭织面料经拒水处理，助你在潮湿天气保持干爽，畅跑无阻。
经典跑步造型
跑步佳选单品融入经典 Nike 风格。经典 V 字形设计线条，灵感源自 Windrunner 夹克。
专属包覆
风帽设计，有助抵御雨天。内置松紧绳，可供自主调节包覆效果和贴合度。
便捷收纳，轻松出行
按扣口袋设计，为装备打造安全存储空间。不穿时可收纳至右侧口袋，便于随身携带。
产品细节
- 反光设计元素
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 面料/口袋：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 土绿/土绿
- 款式： DD4747-364
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
