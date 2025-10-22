 
Nike Repel Miler 男子拒水跑步夹克 - 土绿/土绿

Nike Repel Miler 男子拒水跑步夹克焕新升级，堪称跑步佳选单品。拒水梭织面料搭配风帽，助你从容应对潮湿天气。可收纳设计打造出众外观，彰显 Nike 经典风格。该产品采用 100% 再生聚酯纤维制成。

  • 显示颜色： 土绿/土绿
  • 款式： DD4747-364


  • 显示颜色： 土绿/土绿
  • 款式： DD4747-364

出众百搭，无惧雨天

Nike Repel Miler 男子拒水跑步夹克焕新升级，堪称跑步佳选单品。拒水梭织面料搭配风帽，助你从容应对潮湿天气。可收纳设计打造出众外观，彰显 Nike 经典风格。该产品采用 100% 再生聚酯纤维制成。

无惧雨天，一路畅跑

梭织面料经拒水处理，助你在潮湿天气保持干爽，畅跑无阻。

经典跑步造型

跑步佳选单品融入经典 Nike 风格。经典 V 字形设计线条，灵感源自 Windrunner 夹克。

专属包覆

风帽设计，有助抵御雨天。内置松紧绳，可供自主调节包覆效果和贴合度。

便捷收纳，轻松出行

按扣口袋设计，为装备打造安全存储空间。不穿时可收纳至右侧口袋，便于随身携带。

产品细节

  • 反光设计元素
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 面料/口袋：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 土绿/土绿
  • 款式： DD4747-364

