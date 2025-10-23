Nike Repel Park 男子拒水足球保暖棉服夹克采用拒水涂层，帮助身体在训练或比赛中保持干爽。轻盈合成材质填充物结合加长设计，在冷天中营造温暖感受。该产品含有再生聚酯纤维。

Nike Repel Park 男子拒水足球保暖棉服夹克采用拒水涂层，帮助身体在训练或比赛中保持干爽。轻盈合成材质填充物结合加长设计，在冷天中营造温暖感受。该产品含有再生聚酯纤维。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。