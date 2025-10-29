 
Nike Repel Park20 大童足球拒水夹克 - 大学红/白色/白色

大童足球拒水夹克

Nike Repel Park20 大童足球拒水夹克采用拒水梭织面料，搭配网眼布里料，助你在细雨中保持干爽。网眼布里料口袋，便于收纳随身物品。此外，该产品含有再生聚酯纤维。


  • 显示颜色： 大学红/白色/白色
  • 款式： BV6904-657

心无旁骛，无惧雨天

其他细节

  • 拒水梭织面料，助你在细雨中保持干爽
  • 网眼布里料口袋，方便存放随身物品
  • 肩部滚边，营造经典足球运动风格

产品细节

  • 面料/里料：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
