 

Nike Repel Unlimited

男子拒水连帽百搭夹克

¥449¥64930% 折让
黑/黑/黑
沙漠卡其/黑/沙漠卡其
浅军绿/黑/浅军绿

Nike Unlimited 系列专为跑步、训练和瑜伽设计，兼具优质面料与革新性能，助你畅动自如。这款 Nike Repel Unlimited 男子拒水连帽百搭夹克采用弹性面料，缔造随行而动的穿着体验，无论是跳箱还是后弯动作，皆可轻松驾驭。耐穿面料经过拒水处理，助你轻松应对不期而至的雨水天气。该夹克可整齐收纳至右侧口袋中，带来便捷体验，同时节省空间，轻松放入健身包。


  • 显示颜色： 黑/黑/黑
  • 款式： FB7552-010

Nike Repel Unlimited

¥449¥64930% 折让

Nike Unlimited 系列专为跑步、训练和瑜伽设计，兼具优质面料与革新性能，助你畅动自如。这款 Nike Repel Unlimited 男子拒水连帽百搭夹克采用弹性面料，缔造随行而动的穿着体验，无论是跳箱还是后弯动作，皆可轻松驾驭。耐穿面料经过拒水处理，助你轻松应对不期而至的雨水天气。该夹克可整齐收纳至右侧口袋中，带来便捷体验，同时节省空间，轻松放入健身包。

其他细节

  • 风帽搭配抽绳，可供束紧至理想贴合度
  • 正面拉链口袋，方便存放基本物品
  • 拒水处理，有助于在潮湿天气中保持干爽
  • 全长拉链开襟设计，令你轻松穿脱夹克
  • 弹性梭织面料，塑就自如无拘的运动体验

产品细节

  • 85% 聚酯纤维/15% 氨纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/黑/黑
  • 款式： FB7552-010

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