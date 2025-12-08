Nike Retro
Dri-FIT 男子速干运动裤
¥649
即将推出
Nike Retro Dri-FIT 男子速干运动裤的灵感源自经典的 Nike Windrunner，为经典款式注入现代性能。采用耐穿的锦纶面料，结合导湿速干技术，帮助你在热身时保持干爽舒适。
- 显示颜色： 深队红/黑/山峰白
- 款式： IF2033-613
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，助你保持干爽舒适
- 包边弹性腰部搭配双向抽绳，塑就可调节贴合感受
- 后身拉链口袋和侧边口袋便于存放基本物品
- 裤脚配有拉链，便于穿脱
产品细节
- 反光细节
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 裤管口饰有 nike running 梭织贴片
- 背面饰有 Golden Spikes 贴片
- 面料：100% 锦纶。口袋：100% 聚酯纤维
- 可机洗
