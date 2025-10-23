 
Nike Revolution 6 女子公路跑步鞋 - 黑/暗烟灰/冷灰/白色

Nike Revolution 6 女子公路跑步鞋缔造柔软脚感，助你稳步开跑。我们知道舒适感是畅跑的关键，因此我们力图缔造灵活缓震效果，为你塑就柔软迈步体验。人气单品，焕新呈现。


  • 显示颜色： 黑/暗烟灰/冷灰/白色
  • 款式： DC3729-003

柔软网眼设计

鞋面采用柔软网眼设计，缔造舒适脚感。

自然脚感

后跟融入接触点设计，便于自在穿脱。

柔韧缓震

外底抓地底纹设计基于计算机数据而生成，在跑步时塑就自然效果，提供出众的柔韧缓震脚感。

焕新设计

泡绵中底，塑就柔软迈步体验。

产品细节

