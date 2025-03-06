按重量计算，该鞋款采用至少 20% 的再生材料，令复古材料焕发新意。匠心打造，为你而生。Nike Revolution 6 Next Nature 女子公路跑步鞋缔造柔软脚感，助你稳步开跑。我们知道舒适感是畅跑的关键，因此我们力图缔造灵活缓震效果，为你塑就柔软迈步体验。该鞋款采用透气设计，焕新演绎人气鞋款。

显示颜色： 幻影灰白/浅铁矿石灰/暗烟灰/海神绿

款式： DC3729-008