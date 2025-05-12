Nike Revolution 7 EasyOn

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Nike Revolution 7 EasyOn 女子易穿脱公路跑步鞋采用柔软缓震设计，具有出色支撑力，助你畅享舒适跑步体验。这款公路跑步鞋焕新演绎鞋迷挚爱鞋款，带来柔软顺畅的迈步体验。鞋款采用一如既往的时尚设计，融入脚感舒适的橡胶材料，以出众性能助你轻松跑出自己的节奏。添加轻松便捷的栓扣系统，让鞋款便于穿脱。

轻松穿脱 采用便捷栓扣设计，可轻松调节，助你快速收紧跑步鞋。 舒适迈步 泡绵中底，塑就柔软顺畅的迈步体验。前足空间经精心设计，助你舒适畅跑。 触感柔软 后跟添加衬垫设计，在鞋款外侧清晰可见；触感柔软，为跟腱部位提供舒适感受。鞋舌侧边结合内衬设计，塑就自如穿脱体验。 强劲抓地 外底融入改良抓地底纹，结合橡胶凸起设计，在上下坡时铸就强劲抓地力。