 
Nike Revolution 7 Next Nature SE 大童公路跑步鞋 - 白色/尘光子色/蒸气绿/深藏青

Nike Revolution 7 Next Nature SE

大童公路跑步鞋

10% 折让

穿上 Nike Revolution 7 Next Nature SE 大童公路跑步鞋，开启趣味畅跑之旅。轻盈透气鞋面，帮助双足保持干爽；足底柔软泡绵，塑就回弹迈步体验，助你在比赛中成就个人佳绩。


  • 显示颜色： 白色/尘光子色/蒸气绿/深藏青
  • 款式： FN4991-100

焕新设计

中底采用泡绵，后跟搭载缓震配置，缔造非凡舒适脚感。

鞋面加固设计

鞋面融入轻盈织物，令鞋款具备出色透气性。鞋头高磨损区域经加固处理，缔造出色耐穿性。

柔软泡绵中底

中底采用柔软弹性泡绵，塑就缓震迈步体验，助你找到自己的节奏。

加垫鞋口

鞋口和后跟搭载柔软泡绵，带来舒适缓震体验。

强劲抓地

耐穿橡胶外底融入改良版华夫格底纹，铸就强劲抓地力。

产品细节

  • 经典鞋带
  • 泡绵中底
  • 外底橡胶向上延伸至鞋头
