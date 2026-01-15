 
Nike Revolution 8 女子公路跑步鞋 - 白色/金属色/椰奶色/黑

Nike Revolution 8

女子公路跑步鞋

¥499

穿上 Nike Revolution 8 女子公路跑步鞋，尽享狂野体验。这款鞋子采用泡绵中底和灵活柔韧的前足设计，塑就舒适缓震迈步体验。鞋面采用透气网眼设计并饰有动物花纹耐克勾，让你舒适迈步。


  • 显示颜色： 白色/金属色/椰奶色/黑
  • 款式： IQ0375-126

透气鞋面

鞋面采用网眼设计，舒适透气。

舒适中底

泡绵中底结合 “弧形摇杆”形状，为足底带来柔软缓震效果。

柔韧外底

橡胶外底搭配前足弯曲凹槽设计，兼具柔韧灵活性和耐穿性。

焕新设计

织物与合成材质组合鞋面，塑就出色透气性。

产品细节

  • 单鞋重量：约 236 克（女码 39 码）
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。