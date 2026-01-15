Nike Revolution 8
女子公路跑步鞋
¥499
穿上 Nike Revolution 8 女子公路跑步鞋，尽享狂野体验。这款鞋子采用泡绵中底和灵活柔韧的前足设计，塑就舒适缓震迈步体验。鞋面采用透气网眼设计并饰有动物花纹耐克勾，让你舒适迈步。
- 显示颜色： 白色/金属色/椰奶色/黑
- 款式： IQ0375-126
透气鞋面
鞋面采用网眼设计，舒适透气。
舒适中底
泡绵中底结合 “弧形摇杆”形状，为足底带来柔软缓震效果。
柔韧外底
橡胶外底搭配前足弯曲凹槽设计，兼具柔韧灵活性和耐穿性。
焕新设计
织物与合成材质组合鞋面，塑就出色透气性。
产品细节
- 单鞋重量：约 236 克（女码 39 码）
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
